Когда завершится процесс обнуления газовых счетчиков в Азербайджане?

ПО "Азеригаз" продолжает процесс по обнулению электронно-механических газовых счетчиков, которые не обнулились автоматически.

Комментируя вопрос, начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев сказал в среду Trend, что отчет о льготном лимите в электронно-механических счетчиках проводится в первую декаду января каждого года, передает Day.Az.

"Обнуление счетчиков продолжится до 10 января. Для более быстрого учета показателя электронно-механического счетчика мы обратились к гражданам, попросив их сфотографировать показатель счетчика на мобильный телефон, и отправить фото на номер WhatsApp (077) 310-41-04, но с условием, чтобы на фотографии, снятой мобильным телефоном, была указана дата съемки. При загрузке этих фотографий в базу отчетной информации они будут регистрироваться с этой датой. В счетчиках с предоплатой с 00:00 часов 31 декабря начинается использование льготного лимита", - отметил Велиев.

В заключение начальник отдела ПО добавил, что дата, с которой считаны показатели счетчика, считается отчетным периодом для абонента, и с этого дня он начинает пользоваться льготным лимитом. В итоге снятие показателей за прошедший год будет охватывать 365 дней.

Отметим, что согласно обнародованной вчера информации, с 1 января 104 000 абонентов, использующих платные (механические) счетчики, сфотографировали показания счетчиков на мобильный телефон и отправили фото на соответствующий номер ПО "Азеригаз".