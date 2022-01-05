Пожар в жилом доме в Баку

В Баку начался пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Локбатан Гарадагского района.

Сразу после получения информации на место происшествия прибыли соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.