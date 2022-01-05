https://news.day.az/society/1423456.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Баку начался пожар в многоэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Локбатан Гарадагского района.
Сразу после получения информации на место происшествия прибыли соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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