https://news.day.az/society/1423556.html Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь - ФОТО
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь - ФОТО
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за декабрь.
Как сообщили Day.Az в агентстве, в период 1-30 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, а также 555 неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 419,2 гектара.
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