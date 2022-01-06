В Азербайджане введены новые правила приема в магистратуру

С 2024 года на вступительных экзаменах в магистратуру будут внедрены новшества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде отметила в "предисловии" к 1-му номеру журнала "Магистр".

Приемный экзамен в магистратуру, как и в последние два года, будет проводиться ГЭЦ в централизованном порядке в соответствии с международной практикой только в один этап и будет включать проверку логического мышления, знаний по информатике и иностранному языку.

На 2022/2023 учебный год ГЭЦ также планирует провести тестовый экзамен дважды - один раз в феврале или марте и второй раз в мае или июне. 1-я попытка вступительного экзамена в магистратуру запланирована на 20 февраля.