Суд отказался отпустить экс-главу ИВ Джалилабада под домашний арест

Проходит заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как сообщает Day.Az, на заседании в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям, которое пройдет под председательством судьи Хаммеда Нуриева были уточнены анкетные данные.

На процессе адвокаты ходатайствовали о замене избранной в отношении экс-главы ИВ меры пресечения на домашний арест.

Суд ходатайство не удовлетворил.

Заседание суда назначено на 18 января.

Отметим, Н.Зейналов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (Присвоение или растрата, неоднократно), 179.2.3 (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения;), 179.2.4 (Присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (Получение взятки, неоднократно), 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании ИВ Джалилабадского района.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Н.Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.