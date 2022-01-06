https://news.day.az/society/1423830.html В Азербайджане мало случаев заражения коронавирусом среди детей
В Азербайджане мало случаев заражения коронавирусом среди детей
В последние дни возросло число обращений в связи с детскими заболеваниями. У многих детей, доставленных в лечебное учреждение, наблюдаются высокая температура, слабость, кашель и другие симптомы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ).
Сообщается, что заболевания, распространившиеся в последнее время среди детей, носят сезонный характер. То, что некоторые дети болеют в более тяжелой форме, не означает, что они заразились коронавирусом (COVID-19). Среди детей очень мало случаев заражения коронавирусом.
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