В Азербайджане мало случаев заражения коронавирусом среди детей

В последние дни возросло число обращений в связи с детскими заболеваниями. У многих детей, доставленных в лечебное учреждение, наблюдаются высокая температура, слабость, кашель и другие симптомы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ).

Сообщается, что заболевания, распространившиеся в последнее время среди детей, носят сезонный характер. То, что некоторые дети болеют в более тяжелой форме, не означает, что они заразились коронавирусом (COVID-19). Среди детей очень мало случаев заражения коронавирусом.