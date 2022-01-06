В Баку расследуют видео с избиением учащихся директором школы

Управление образования города Баку проводит расследование в связи с распространившимся в соцсетях видео неподобающего поведения директора средней школы №9. Общественность будет проинформирована об итогах расследования.

Об этом сообщил Trend заведующий сектором по связям с общественностью Управления образования Башарат Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в общеобразовательных заведениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителями и учениками и повышения психологической устойчивости детей.

Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства по случаям, несовместимым с деятельностью школы и преподавателя, всегда находится в центре внимания, отметил Мамедов.