Крупная кража в Баку

В Бинагадинском районе Баку совершена кража.

Как сообщили Day.Az в МВД, потерпевшие сообщили, что 31 декабря - 2 января неизвестные похитили из их дома 10 тысяч манатов, драгоценности на сумму 150 тысяч долларов и наручные часы стоимостью 15 тысяч манатов.

Оперативники задержали жителей Загатальского района Мурада Аллахвердиева и Увейса Мамедова. Они признались в содеянном.

Похищенные указанными лицами драгоценности и другие предметы были обнаружены у них и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РПИ возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.