В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, 851 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 619 502 факта заражения коронавирусной инфекцией. 603 906 человек вылечились, 8 422 скончались, число активных больных - 7174.

За прошедшие сутки проведено 12 044 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 911 227 тестов.