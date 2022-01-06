https://news.day.az/society/1423924.html В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, 851 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
13 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 619 502 факта заражения коронавирусной инфекцией. 603 906 человек вылечились, 8 422 скончались, число активных больных - 7174.
За прошедшие сутки проведено 12 044 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 911 227 тестов.
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