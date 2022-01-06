Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 482 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 594, вторую дозу получили 4 457, бустерную дозу - 25 431 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 407 447, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 175 536, вторую дозу получили 4 684 670, бустерную дозу - 1 547 241 человек.