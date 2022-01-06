Начался суд над экс-главой аппарата Минтруда, обвиняемым во взяточничестве

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Аждар Ол), обвиняемого во взяточничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на подготовительном заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Суд принял решение о назначении уголовного дела к рассмотрению.

Заседание суда назначено на 12 января.

Потерпевшим по уголовному делу было признано Министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что Аждар Джабиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сабаильским районным судом по представлению следственного органа в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аждар Джабиев (Ол) был руководителем аппарата министерства, а также занимался писательской деятельностью, является членом Союза писателей Азербайджана.

Аждар Ол работал руководителем аппарата министерства в период, когда ведомством руководил Салим Муслимов.