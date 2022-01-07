Пожар в одной из бакинских школ

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в здании средней школы в поселке Амирджан Сураханского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.

Пожар был потушен за короткое время, пострадавших не было.

Будет предоставлена дополнительная информация.