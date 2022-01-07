https://news.day.az/society/1424019.html Пожар в одной из бакинских школ
Пожар в одной из бакинских школ
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в здании средней школы в поселке Амирджан Сураханского района города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.
Пожар был потушен за короткое время, пострадавших не было.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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