На дистанционное обучение перешла сгоревшая школа в Баку

Занятия в школе № 84 поселка Амирджан Сураханского района Баку, где утром седьмого января произошел пожар, будут продолжены в дистанционном формате.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении образования столицы.

"Учителя и ученики школы были эвакуированы. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС. Пожар потушен, пострадавших нет. Обучение в учебном заведении будет продолжено в дистанционной форме", - сказали в ведомстве.