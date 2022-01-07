https://news.day.az/society/1424065.html На дистанционное обучение перешла сгоревшая школа в Баку - ВИДЕО
На дистанционное обучение перешла сгоревшая школа в Баку - ВИДЕО
Занятия в школе № 84 поселка Амирджан Сураханского района Баку, где утром седьмого января произошел пожар, будут продолжены в дистанционном формате.
Об этом сообщили Day.Az в Управлении образования столицы.
"Учителя и ученики школы были эвакуированы. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС. Пожар потушен, пострадавших нет. Обучение в учебном заведении будет продолжено в дистанционной форме", - сказали в ведомстве.
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