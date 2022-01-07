В трех районах Баку не будет газа

Сегодня с 11:00 ограничено газоснабжение домов и объектов на ряде территорий Насиминского, Бинагадинского и Ясамальского районов Баку.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", это связано с заменой непригодной для эксплуатации задвижки, установленной на несущей газовой линии на территории Насиминского района, и несущей газовой линии на Московском проспекте.

Временные перебои в подаче газа будут наблюдаться на улицах Асифа Магеррамова, 20 Января, Мир Джалала, Алы Мустафаева, Джейхуна Салимова, Дж.Мамедкулизаде Насиминского района, на территории 2-го, 3-го, 4-го и 5-го микрорайонов, жилого массива "Хутор" - Бинагадинского, в котельных RİQ-1 и №325, 321, Центральном военном клиническом госпитале и жилого комплекса Main - Ясамальского районов.