Имущество Эльдара Гасанова будет конфисковано

Затребована конфискация имущества экс-посла Эльдара Гасанова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе, который проходил под председательством судьи Афгана Гаджиева, выступил гособвинитель Анар Насибов. Он сказал, что дача и земельный участок, принадлежащие Эльдару Гасанову в поселке Нардаран Сабунчинского района, квартира в Насиминском районе, магазин в Наримановском районе, земельный участок в поселке Новханы Абшеронского района, частный жилой дом в Хатаинском районе, а также квартира в Черногории подлежат конфискации.

Представитель Министерства иностранных дел, признанного потерпевшим по уголовному делу, выступил в суде и потребовал выплаты 18 миллионов 500 тысяч манатов.

Представитель Министерства финансов, признанного также потерпевшим, потребовал полного возмещения ущерба.

Отметим, сегодня в своем выступлении прокурор указал, что обвинения, предъявленные обвиняемому по статьям УК 179.3.2,193-1.3.2, 308.2, 308-1.1 и 313, были доказаны в ходе судебного расследования.

Гособвинитель, основываясь на собранных достаточных доказательствах и показаниях свидетелей, потребовал признать Эльдара Гасанова виновным по указанным статьям и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений выделено в отдельное производство.