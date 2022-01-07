Электронные переводы учащихся временно приостанавливаются

12 января, начиная с 18:00, прием запросов на электронные переводы учащихся на портале www.sy.edu.az будет временно приостановлен в связи с укомплектованием классов в школах на II полугодие.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, работу портала планируется возобновить во второй половине февраля.

Переводы учащихся XI классов в связи с выпускными экзаменами не будут активированы до конца учебного года.