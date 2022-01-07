https://news.day.az/society/1424240.html Электронные переводы учащихся временно приостанавливаются
Электронные переводы учащихся временно приостанавливаются
12 января, начиная с 18:00, прием запросов на электронные переводы учащихся на портале www.sy.edu.az будет временно приостановлен в связи с укомплектованием классов в школах на II полугодие.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, работу портала планируется возобновить во второй половине февраля.
Переводы учащихся XI классов в связи с выпускными экзаменами не будут активированы до конца учебного года.
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