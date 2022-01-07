В Азербайджан доставят собак-миноискателей и оборудование по разминированию

В Азербайджан будут доставлены оборудование по разминированию и собаки-миноискатели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

В.Сулейманов отметил, что увеличивается число специально обученных собак, привлекаемых к операциям по разминированию: "Был подписан Меморандум с Институтом наследия Маршала США (MLI), до 2023 года планируется передача ANAMA 30 собак-миноискателей. 20 собак уже доставлены. Отмечу, что обучение 20 собак финансируется за счет ANAMA, 18 - за счет пожертвований индивидуальных доноров. В ближайшие годы ожидается продолжение существующего сотрудничества и привлечение новых собак".