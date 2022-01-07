В Азербайджане выявлено еще 547 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

9 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 620 049 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 604 537 человек вылечились, 8 431 скончался, число активных больных - 7081.

За прошедшие сутки проведено 11 139 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 922 366 тестов.