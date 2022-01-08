Полицейский по неосторожности нанес себе смертельное огнестрельное ранение в здании AzTV

Сотрудник отдела охраны ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", младший сержант полиции Ясин Инглабзаде нанес себе огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с табельным оружием во время несения службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мужчина скончался на месте.

В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили данный факт.

В настоящее время проводится расследование.