https://news.day.az/society/1424637.html Полицейский по неосторожности нанес себе смертельное огнестрельное ранение в здании AzTV
Полицейский по неосторожности нанес себе смертельное огнестрельное ранение в здании AzTV
Сотрудник отдела охраны ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", младший сержант полиции Ясин Инглабзаде нанес себе огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с табельным оружием во время несения службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мужчина скончался на месте.
В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили данный факт.
В настоящее время проводится расследование.
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