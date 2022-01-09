Жуткие кадры трагической смерти на хлебозаводе в Баку

Как ранее сообщалось, 7 января работница хлебопекарного завода трагически погибла, зацепившись за металлическую спираль оборудования по смешиванию теста.

В то время как работница завода Мятанат Гасанова убиралась под оборудованием, к которому не был прикреплен специальный котел, другая работница включила машину.

В результате, М.Насибова зацепилась за кружащуюся спираль.

Женщина погибла на месте происшествия от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью.

Day.Az представляет обнародованные в соцсетях кадры трагической смерти: