https://news.day.az/society/1424841.html Жуткие кадры трагической смерти на хлебозаводе в Баку - ВИДЕО (18+)
Жуткие кадры трагической смерти на хлебозаводе в Баку - ВИДЕО (18+)
Как ранее сообщалось, 7 января работница хлебопекарного завода трагически погибла, зацепившись за металлическую спираль оборудования по смешиванию теста.
В то время как работница завода Мятанат Гасанова убиралась под оборудованием, к которому не был прикреплен специальный котел, другая работница включила машину.
В результате, М.Насибова зацепилась за кружащуюся спираль.
Женщина погибла на месте происшествия от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью.
Day.Az представляет обнародованные в соцсетях кадры трагической смерти:
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