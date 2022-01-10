В Баку и Гяндже пропали подростки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 7 января на территории Бинагадинского района столицы Мабуд Гусейнов 2006 года рождения вышел из дома и не вернулся. В связи с этим в 7-м отделении Бинагадинского районного управления полиции начато расследование.

Кроме того, Тунджай Гулиев 2008 года рождения, проживающий на территории Низаминского района города Гянджа, 3 января вышел из дома и не вернулся. В управлении полиции Низаминского района города Гянджа начато расследование.