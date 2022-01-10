В музее Физули увековечена память о шехидах 44-дневной войны

В историко-краеведческом музее Физули увековечена память о шехидах 44-дневной войны. Здесь собраны вещи, принадлежавшие шехидам из Физули.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend посетила музей и почтила память шехидов, передает Day.Az.

Заведующая музейным фондом Халисе Мамедова сообщила Trend, что вместе с фотографиями в музее экспонируются одежда, документы, почетные грамоты и другие предметы, предоставленные семьями нескольких шехидов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель в ходе Отечественной войны, а также представлены сведения о 78 шехидах - уроженцах района.

"Мы решили увековечить в музее память о наших шехидах. Это наш гражданский долг. Мы встретились с семьями шехидов, побывали в их домах", - сказала Мамедова.

В музее также представлены статьи, книги и публикации в различных СМИ о боевом пути, пройденном шехидами.

Мамедова также отметила, что стенды, посвященные шехидам, привлекают внимание посетителей.

"Мы еще раз становимся свидетелями того, как наш народ чтит память шехидов. Граждане, в том числе школьники, гости нашего района проявляют большой интерес к музею", - подчеркнула она.

Представляем читателям репортаж Trend TV из музея.