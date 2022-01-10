Цепная авария в Гёйчае

В Гёйчайском районе произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 16:00 на улице Низами в городе Гёйчай. Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ 2107" не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в стоявшие на обочине автомобили марок "ВАЗ 2106", "ВАЗ 21011" и "ВАЗ 2107", после чего въехал в магазин "Telefon evi".

В результате ДТП пострадали 4 человека. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Гёйчайского района.

Владелец телефонного магазина Рауф Мусаев сообщил АПА, что среди работников магазина пострадавших нет. В общей сложности предпринимателю был причинен материальный ущерб на сумму более 4 тыс. манатов.

Ведется расследование.