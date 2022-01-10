есть погибший и пострадавший - ФОТО

В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes съехал с трассы и врезался в дерево.

Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.