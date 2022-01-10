https://news.day.az/society/1425287.html В Барде Mercedes врезался в дерево есть погибший и пострадавший - ФОТО
В Барде Mercedes врезался в дерево есть погибший и пострадавший - ФОТО
В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes съехал с трассы и врезался в дерево.
Сообщается, что в результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.
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