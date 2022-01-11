https://news.day.az/society/1425462.html На ж/д станции Горадиз обнаружены оружие и боеприпасы
На ж/д станции Горадиз обнаружены оружие и боеприпасы
На железнодорожной станции Горадиз обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, сотрудники Главного управления полиции на транспорте на территории железнодорожной станции Горадиз обнаружили две гранаты, один гранатомет, один автомат "АК-74", 1 496 патронов различного калибра, одну радиостанцию марки "Р-392".
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