https://news.day.az/society/1425474.html Названо число умерших в Азербайджане беременных женщин с коронавирусом
Названо число умерших в Азербайджане беременных женщин с коронавирусом
За последний год в Клинический медицинский центр (КМЦ) были госпитализированы 939 беременных женщин и рожениц, инфицированных COVID-19, из которых 260 были госпитализированы в критическом состоянии.
Как сообщили Day.Az в Клиническом медицинском центре, куда помещались инфицированные коронавирусом беременные женщины в тяжелом состоянии, среди обратившихся пациентов с коронавирусом - 903 беременных женщин, 36 рожениц.
Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизни 20 из 260 беременных женщин, которые были помещены в центр в тяжелом состоянии.
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