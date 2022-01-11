Названо число умерших в Азербайджане беременных женщин с коронавирусом

За последний год в Клинический медицинский центр (КМЦ) были госпитализированы 939 беременных женщин и рожениц, инфицированных COVID-19, из которых 260 были госпитализированы в критическом состоянии.

Как сообщили Day.Az в Клиническом медицинском центре, куда помещались инфицированные коронавирусом беременные женщины в тяжелом состоянии, среди обратившихся пациентов с коронавирусом - 903 беременных женщин, 36 рожениц.

Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизни 20 из 260 беременных женщин, которые были помещены в центр в тяжелом состоянии.