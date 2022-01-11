Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет туман и морось. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем-7-9° тепла, в Баку ночью-3-5° тепла, днем-7-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером в некоторых западных районах ожидается дождь, в горных районах снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.