В Баку выпадет снег

"Eвропейские метеослужбы не исключают, что зима 2022 года будет одна из холодных за последние 30 лет".

Как передает Day.Az, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Умайра Тагиева отметила, что на зимнюю погоду будет оказывать влияние полярный вихрь - арктическая воздушная воронка низкого давления: "Это погодное явление называется "арктическая вспышка", когда холодные воздушные массы проникают с северного полушария в южные широты. Сводки погоды свидетельствуют о том, что ледяной воздушный поток стал причиной аномального холода в центральных областях России. Холодный атмосферный фронт, ориентированный с севера на юг, достиг южных регионов европейской России".

По ее словам, в горах Северного Кавказа сильные снегопады повышают опасность схода лавин: "Завтра погода будет относительно стабильной, местами ожидается туман. Но, во второй половине недели, отголоски процессов происходящих на юге европейской части России и ожидаемых на Средиземноморском побережье Турции будут сказываться и на нашей территории. По предварительным прогнозам 13 января вечером в Баку и на Абшеронском полуострове начнется ухудшение погоды, что будет сопровождаться усилением ветра. Прогнозируется проникновение холодных снежных воздушных масс с запада и севера. В этой связи в Нахчыване, Карабахе, Восточном Зангезуре и регионе Большого Кавказа, по предварительным прогнозам, ожидается снегопад с резким понижением температуры".

У.Тагиева отметила, что всех интересует вероятность снега в Баку: "Более точный прогноз можно будет дать в ближайшее время. Но прогностические модели позволяют с большой вероятностью говорить об ожидаемом мокром снеге и на Абшеронском полуострове. Осадки начнутся 13 января вечером с дождя, переходящего 14 числа в мокрый снег, на относительно возвышенных районах города Баку снег.

В районах страны процесс будет протекать более ярко, но неоднородно. Связанно это с разнообразием рельефа, с большой разницей высот над уровнем море. Утром 13 января сначала в Нахчыване, днем в Карабахе, Восточном Зангезуре и в регионе Большого Кавказа выпадет снег, местами интенсивный. В горных - предгорных районах на дорогах будет гололед. К вечеру 13 января процесс охватит территорию страны. Однако в низменных районах осадки будут в виде дождя, местами переходящими в мокрый снег.

15 января в связи с усилением юго-западного ветра в высокогорьях возможен сход снежных лавин. Наряду с похолоданием и усилением ветра ожидаются значительные перепады атмосферного давления, которые продлятся до середины дня 16 января.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется в эти дни быть внимательными к своему здоровью. В целом процесс можно охарактеризовать как кратковременный".