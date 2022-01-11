В Азербайджан в январе доставят более миллиона доз вакцины от COVID-19

В январе из Китая в Азербайджан поступит очередная партия вакцины "CoronaVac".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию сообщили, что согласно договору в январе 2022 года в страну планируется завезти 1 200 000 доз вакцины "CoronaVac".