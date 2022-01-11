https://news.day.az/society/1425689.html В Азербайджан в январе доставят более миллиона доз вакцины от COVID-19
В Азербайджан в январе доставят более миллиона доз вакцины от COVID-19
В январе из Китая в Азербайджан поступит очередная партия вакцины "CoronaVac".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию сообщили, что согласно договору в январе 2022 года в страну планируется завезти 1 200 000 доз вакцины "CoronaVac".
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