https://news.day.az/society/1425699.html Обнародовано количество доз вакцины от коронавируса, которые доставят в Азербайджан в этом году
Обнародовано количество доз вакцины от коронавируса, которые доставят в Азербайджан в этом году
Названо количество доз вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан в течение 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию отмечается, что согласно утвержденному договору, в 2022 году в Азербайджан планируется доставить в общей сложности 3 280 000 доз вакцины.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане для вакцинации против COVID-19 используются вакцины Coronavac, Sputnik V и Pfizer.
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