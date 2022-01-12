В Азербайджане могут узаконить дистанционную работу

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с членами Американской торговой палаты (AmCham Azərbaycan).

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, на встрече был рассмотрен ряд предложений палаты, в том числе предложения по изменениям законодательства, касающиеся выполнения трудовых функций по месту жительства и дистанционной работы, а также предложения по правовому регулированию подобных трудовых отношений.

В связи с этим было отмечено, что новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс предусматривает "дистанционную (удаленную) работу" электронными, программно-техническими, телекоммуникационными средствами, выполнения трудовых функций вне места нахождения работодателя, например, дома, в гостинице и т.д.