https://news.day.az/society/1425997.html Сколько в Азербайджане больных анемией? - Ответ Минздрава
Сколько в Азербайджане больных анемией? - Ответ Минздрава
"Снижение уровня гемоглобина в организме называется анемией. В 2020 году в Азербайджане было более 43 тысяч больных анемией".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Закир Гулиев.
По его словам, это означает, что в стране на каждые 100 тысяч человек приходится 433 больных анемией: "Это большая цифра. Большинство тех, кто обращаются в связи с анемией - молодые женщины. И это физиологический процесс. Статистика за 2021 год еще не подготовлена. Но в 2016-2020 годах наблюдалось уменьшение случаев заболевания анемией".
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