Сколько в Азербайджане больных анемией?

"Снижение уровня гемоглобина в организме называется анемией. В 2020 году в Азербайджане было более 43 тысяч больных анемией".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Закир Гулиев.

По его словам, это означает, что в стране на каждые 100 тысяч человек приходится 433 больных анемией: "Это большая цифра. Большинство тех, кто обращаются в связи с анемией - молодые женщины. И это физиологический процесс. Статистика за 2021 год еще не подготовлена. Но в 2016-2020 годах наблюдалось уменьшение случаев заболевания анемией".