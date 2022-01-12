В Азербайджане повысят пенсии по инвалидности

Изменение, внесенное в закон Азербайджана "О правах лиц с инвалидностью", обусловливает возможность повышения в дифференцированном порядке пенсий и пособий лиц с инвалидностью.

Об этом сказал Trend в среду председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что после вступления в силу с 1 июля 2022 года новых правил инвалидность будет определяться в соответствии с критерием степени потери функций организма, выражаемым в процентах.

"III группа инвалидности - это 30-60-процентная потеря функций организма, II группа - 60-80-процентная, I группа - 80-100-процентная потеря функций организма.

С вступлением в силу новых правил будут внесены изменения в законы "О трудовых пенсиях " и "О социальных пособиях", что обусловит возможность повышения пенсий и пособий в дифференцированном порядке, в соответствии с критерием степени потери функций организма, сказал Гулиев.