Завтра в Баку пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. Сильный северо-западный ветер стихнет во второй половине дня, вечером сменится на юго-западный.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку - 1-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, к вечеру сократятся. Ночью и утром будет туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза, в высокогорных района ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.