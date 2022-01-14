Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером порывистый юго-западный ветер сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит около 0°, местами заморозки до 2°, днем-5-8° тепла. В Баку ночью будет около 0°, днем-5-8° тепла. Атмосферное давление поднимется ниже нормы с 748 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, вечером ожидаются дожди, местами снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза, в высокогорных районах ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза.