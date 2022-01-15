Прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на 16 января.

Как передает Day.A со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ночью и утром местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 6-8° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидается дождь, местами выпадет снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 7-10° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, в высокогорье ночью 15-20° мороза, днем - 5-10° мороза.