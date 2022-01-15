https://news.day.az/society/1427233.html В Тертере электрическим током убило мужчину - ФОТО
В Тертере электрическим током убило мужчину - ФОТО
Электрическим током убило мужчину, пытавшемуся оказать помощь пострадавшим пассажирам разбившегося в Тертере автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Хорузлу.
Автомобиль потерял управление и снес электрический столб. Пытавшегося помочь пострадавшим при ДТП лицам, жителя Бардинского района Гулиева Санана Аслан оглу 1984 года рождения, ударило током.
Он скончался на месте. По факту проводится расследование.
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