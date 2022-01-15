В Тертере электрическим током убило мужчину

Электрическим током убило мужчину, пытавшемуся оказать помощь пострадавшим пассажирам разбившегося в Тертере автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Хорузлу.

Автомобиль потерял управление и снес электрический столб. Пытавшегося помочь пострадавшим при ДТП лицам, жителя Бардинского района Гулиева Санана Аслан оглу 1984 года рождения, ударило током.

Он скончался на месте. По факту проводится расследование.