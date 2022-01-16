В Баку пойдет мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с ночи с 16 на 17 января ожидается местами мокрый снег, днем дождь, к вечеру осадки прекратятся. Днем ожидается временами усиление северо-западного ветра. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем 1-3° тепла, к вечеру местами до 1° мороза. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90 %.

17 января в южных и восточных районах Азербайджана ожидаются осадки, снегопад, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, в высокогорье ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза.