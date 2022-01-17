Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 17 января в южных и восточных районах наблюдалась облачная погода, выпал мокрый снег, в Сумгайыте и Баку - мокрый снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Агдаре (Ордубад) высота снежного покрова составила 30 см, в Лазе 21 см, в Губе 20 см, в Лерике 19 см, в Грызе 15 см, в Сарыбаше (Гах) 14 см, в Шабране, Халтане и Алтыагадже 12 см, в Шахбузе 8 см, в Дашкесене 6 см, в Гейгеле, Гусаре, Нахчыване 5 см, в Хыналыге 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1-2° тепла, в низменных районах 1-4° мороза, в горных районах-до 15° мороза, в Нахчыванской АР-до 14° мороза.