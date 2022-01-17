https://news.day.az/society/1427521.html Названа дата запуска автобусных рейсов в Карабах - ВИДЕО
Названа дата запуска автобусных рейсов в Карабах - ВИДЕО
C 24 января 2022 года ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, автобусные рейсы будут выполняться в направлении городов Шуша и Агдам.
Также планируется запуск автобусных рейсов по маршрутам Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли (Физули) - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда.
Кроме того, предусматривается онлайн-продажа билетов по вышеуказанным направлениям.
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