Названа дата запуска автобусных рейсов в Карабах

C 24 января 2022 года ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, автобусные рейсы будут выполняться в направлении городов Шуша и Агдам.

Также планируется запуск автобусных рейсов по маршрутам Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли (Физули) - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда.

Кроме того, предусматривается онлайн-продажа билетов по вышеуказанным направлениям.