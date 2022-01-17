В CinemaPlus показывают драму "Однажды в кино"

В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ драмы "Однажды в кино" производства Индии, США и Франции. Режиссер и автор сценария - Пан Налин.

Фильм частично основан на биографии режиссера, который, как и главный герой, родился и вырос в деревне в регионе Суараштра в Западной Индии, штат Гуджарат.

Мировая премьера фильма состоялась 10 июня 2021 года на Международном кинофестивале "Трайбека". Позднее картина была показана на Международном кинофестивале в Пекине, где была номинирована на премию "Тяньтань", а также получила награду в категории "Лучший фильм" на Международном кинофестивале в Вальядолиде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В главных ролях - Бхавин Рабари, Рича Мина, Рахул Коли и Тиа Себастьян.

По сюжету: Жить как в кино - мечта миллионов людей. Когда девятилетний Самай впервые оказался в кинотеатре, его сердце было покорено навсегда. И теперь мальчик из трущоб готов на все, чтобы кино было с ним каждый день...

Эксклюзивные права показа фильма "Однажды в кино" в Азербайджане имеются только у кинотеатра CinemaPlus.