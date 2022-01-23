В районах Азербайджана ожидается гололед на дорогах

Ночью и утром 24 января на отдельных участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Гусар, Нахчыван-Шахбуз, Барда-Истису, Геранбой-Тертер, Халдан-Мингячевир, Ханкенди - Ходжавенд, Агдам-Физули-Горадиз, Гянджа-Дашкесан, Шуша-Физули, Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, Агдам-Физули-Горадиз, Алят-Астара, Сальян-Нефтчала, Ширван-Нохудлу-Сальян, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром 24 января возможно обледенение некоторых дорог в горных и предгорных районах.