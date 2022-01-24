На границе Азербайджана и Ирана задержан контрабандист
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Пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан 30 кг наркотиков.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ГПС.

Пограничники задержали двух нарушителей границы, одному удалось скрыться. На месте происшествия был задержан гражданин Ирана Асадли Али Худаверди (1985 г. р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.