https://news.day.az/society/1429417.html На границе Азербайджана и Ирана задержан контрабандист - ФОТО
На границе Азербайджана и Ирана задержан контрабандист - ФОТО
Пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан 30 кг наркотиков.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ГПС.
Пограничники задержали двух нарушителей границы, одному удалось скрыться. На месте происшествия был задержан гражданин Ирана Асадли Али Худаверди (1985 г. р.).
По факту продолжаются оперативно-следственные действия.
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