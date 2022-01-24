https://news.day.az/society/1429540.html В Азербайджане утверждена модель вступительного экзамена по информатике
В Азербайджане утверждена модель вступительного экзамена по информатике
Рабочая группа, созданная Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ), утвердила модель экзамена по информатике.
Об этом Trend сообщили в понедельник в ГЭЦ, передает Day.Az.
С примерами заданий, подготовленными в соответствии с моделью экзамена, можно ознакомиться по следующим ссылкам на азербайджанском и русском языках.
Отметим, что информатика будет добавлена в список вступительных экзаменов в 2023-2024 учебном году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре