Астраханский деловой центр в Баку провел серию мероприятий

На площадке Астраханского делового центра в Баку с 15 по 19 декабря 2021 г. Астраханский государственный университет организовал серию мероприятий культурно-просветительской направленности в рамках реализации проекта "Просветительские и образовательные аспекты подготовки инофонов в фокусе расширения границ русского языкового и культурного пространства", поддержанного Министерством просвещения РФ.

15-16 декабря состоялся Занимательный лекторий для старшеклассников и студентов "С русским языком можно творить чудеса".

16-17 декабря работала Научно-методическая площадка для преподавателей "Актуальные проблемы современной русистики и лингводидактики".

17-18 декабря прошел Конкурс творческих проектов, посвященный 220-летию со дня рождения В.И. Даля. Победу в конкурсе одержали учащиеся Образовательного комплекса при Бакинском славянском университете.

Мероприятия направлены на популяризацию русского языка и российской культуры в зарубежной образовательной среде, содействие формированию устойчивого интереса к изучению русского языка в иноязычной аудитории.