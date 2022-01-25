Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман.Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-7-9° тепла, в Баку ночью-1-3° тепла, днем-7-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3°тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.