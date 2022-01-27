https://news.day.az/society/1430380.html На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед
На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед
28 января ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Физули-Джабраил-Махмудлу, Губа-Хачмаз, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Евлах-Ходжалы-Лачин, Агдам-Агдере, Хакари-Зангилан, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Гянджа-Самух, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гейчай-Бергюшад, Евлах-Загатала, Нахчыван-Шахбуз из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В горных районах возможен гололед на дорогах.
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