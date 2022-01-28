https://news.day.az/society/1430778.html Завтра ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 29 января до вечера 30 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана со второй половины дня 29 января и до вечера 30 января порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре