Завтра ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 29 января до вечера 30 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана со второй половины дня 29 января и до вечера 30 января порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 м/с.