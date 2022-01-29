https://news.day.az/society/1431050.html В Азербайджане выявлено более 4 тыс. зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено более 4 тыс. зараженных коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, 1 486 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
17 пациентов с коронавирусом скончались.
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