В Азербайджане выявлено более 4 тыс. зараженных коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, 1 486 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.