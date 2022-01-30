https://news.day.az/society/1431102.html В Баку задержан мужчина за неуважительное отношение к турецкому флагу
В Баку задержан мужчина за неуважительное отношение к турецкому флагу
Фуад Исмайлов, 1985 года рождения, допустивший неуважительное отношение к государственному флагу Турецкой Республики, был задержан полицией в результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий.
Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
Он отметил, что задержанный признался в содеянном на предварительном допросе.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено неуважительное отношение к государственному флагу братской страны на территории Низаминского района столицы.
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