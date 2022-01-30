В Баку задержан мужчина за неуважительное отношение к турецкому флагу

Фуад Исмайлов, 1985 года рождения, допустивший неуважительное отношение к государственному флагу Турецкой Республики, был задержан полицией в результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что задержанный признался в содеянном на предварительном допросе.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено неуважительное отношение к государственному флагу братской страны на территории Низаминского района столицы.